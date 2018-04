Mosca: a Gaza "inaccettabile" il ricorso alla forza di Israele

Mosca, 9 apr. - La Russia ha definito "inaccettabile" il ricorso alla forza da parte dell'esercito israeliano che a Gaza ha aperto il fuoco provocando la morte di una trentina di palestinesi in una serie di manifestazioni.

"Tenuto conto dell'impiego del tutto inaccettabile e senza discernimento della forza contro i civili, noi chiediamo ancora una volta a israeliani e palestinesi di evitare azioni che possono aggravare le tensioni", ha scritto la diplomazia russa in un comunicato.

"Nella fase attuale, non solo sono necessarie urgenti misure per stabilizzare la situazione ma anche sforzi politici concreti per instaurare una pace duratura", ha insistito il ministero russo. (Segue)