Impatto dei social su elezioni, Facebook aiuterà i ricercatori

New York, 9 apr. - Facebook ha annunciato una nuova iniziativa per aiutare i ricercatori a valutare l'impatto dei social media sulle elezioni e, più in generale, sulla democrazia. Si tratta di un'iniziativa che "guarderà interamente al futuro"; questo significa che non sarà l'occasione per riesaminare il peso dell'interferenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016.

"Abbiamo fatto progressi reali dalla Brexit e dalle elezioni presidenziali statunitensi per combattere le fake news e le interferenze straniere nelle elezioni in Francia, Germania, Alabama e Italia. Ma c'è così tanto da fare, e non abbiamo tutte le risposte" si legge sul blog di Facebook, in un post firmato da Elliot Schrage, vicepresidente della comunicazione, e David Ginsberg, direttore della Ricerca.

L'iniziativa sarà finanziata da un gruppo di fondazioni private e Facebook ha reso noto che proteggerà la privacy degli utenti, pur fornendo dei dati ai ricercatori, e che "non avremo alcun diritto di rivedere o approvare i risultati della ricerca prima della loro pubblicazione".