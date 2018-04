Mercoledì presentazione "Risveglio Mezzogiorno" con De Vincenti

Roma, 9 apr. - Come ci ha insegnato Keynes, non si cresce gli uni contro gli altri, si cresce tutti insieme". Muove da questo assunto il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti nella sua introduzione al volume "Il risveglio del Mezzogiorno. Nuove politiche per lo sviluppo" che verrà presentato mercoledì 11 aprile, alle h. 17:30, alla Sala Zuccari del Senato.

Si tratta di una raccolta di saggi di esperti e studiosi che sviscerano il passato, il presente e le prospettive di una questione, quella meridionale, che ha subito una serie di metamorfosi ma che è sempre attuale, anche se - e nel testo lo si rivendica con orgoglio - con i Governi Renzi e Gentiloni è stata presa di petto con una serie di misure che stanno dando i loro frutti in termini di rimonta dalla crisi devastante del 2008 che al Sud ha prodotto una recessione senza precedenti.

Il testo è stato curato da Giuseppe Coco (docente di Economia Politica all`Università di Firenze e attualmente Capo della segreteria tecnica del Ministro De Vincenti) e da Amedeo Lepore (docente di Storia economica all`Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e Assessore alle Attività produttive della Regione Campania).

A discutere con gli autori, mercoledì ci saranno la giornalista e direttrice di "Huffington Post Italia" Lucia Annunziata, il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il Giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese. Il dibattito sarà introdotto e coordinato dal Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno.