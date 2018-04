Embraco, Pentenero: si definisca percorso entro aprile

Torino, 9 apr. - "Auspico davveroche il percorso avviato dal ministro Calenda venga definito in modo chiaro entro il mese di aprile". Così l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, al termine dell'incontro di oggi in programma al ministero dello Sviluppo economico sulla reindustrializzazione dello stabilimento Embraco di Riva di Chieri (Torino). La prossima riunione di aggiornamento è fissata per il 23 di questo mese.

"Le istituzioni, nazionali e locali, continuano a lavorare per garantire un futuro produttivo e occupazionale allo stabilimento Embraco di Riva di Chieri" ha aggiunto Pentenero.