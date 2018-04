Bruxelles, 9 apr. - "Sull'Italia non faccio previsioni. Sta agli italiani decidere i successivi sviluppi politici. Dopo vedremo. Non mi metto a predire nulla qui". Lo ha detto il vicepresidente della Bce, Victor Constancio, durante un'audizione al Parlamento europeo oggi a Bruxelles, rispondendo a un eurodeputato che chiedeva se, dopo le elezioni politiche che hanno visto l'avanzata delle forze anti establishment, l'Italia rappresenti ora "una minaccia" per l'Europa.