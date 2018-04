Tav, prove di alleanza tra pmi italiane e francesi su appalti

Torino, 9 apr. - Un incontro tra gli imprenditori francesi e italiani per stringere alleanze e mettere a punto cordate con l'obiettivo di assicurarsi gli appalti Telt per la costruzione della Torino-Lione. L'appuntamento è giovedì 12 aprile a Chambery, dove si siederanno attorno ad un tavolo Btp - Batiment et Travaux Publics, Unione Industriale e Collegio Costruttori di Torino.

"Abbiamo ipotizzato ricadute sul territorio piemontese da circa 250 milioni di lavori" ha detto Antonio Mattio, presidente Collegio costruttori di Torino. "Una boccata di ossigeno per il nostro settore che in Italia ha vissuto negli ultimi 10 anni la perdita di lavoratori pari a 1.200 Embraco, 600mila lavoratori. La politica non si è mossa di fronte a questa emorragia di occupazione, ma ci ha danneggiati con il codice degli appalti e una tassazione pesante" ha chiosato Mattio.

In ballo ci sono 19 appalti sotto soglia, cioè sotto 5 milioni di euro, 8 tra 5 e 50 milioni di euro, 14 tra 5 e 500 milioni e 4 oltre i 500 milioni di euro.

Secondo le stime, le ricadute economiche della realizzazione riguarderanno oltre 20mila addetti, tra diretti e indiretti, e gli appalti lanciati nel solo biennio 2017-2019 avranno un valore di 5,5 miliardi di euro.

Per Bruno Ulivi alla guida dell' Associazione impiantisti tecnologici dell'Unione Industriale di Torino: si tratta di un'ottima occasione per creare nuove alleanze, perché da adesso al 2019 partiranno tutti gli appalti e molti di essi si concretizzeranno già in quest'anno, siamo proprio nella fase operativa".

Ulivi si è detto fiducioso: "Già il mese scorso c'era stato un incontro con i francesi che si sono dimostrati molto interessati a stringere alleanze con gli omologhi italiani".

Ad oggi sono oltre 20 le imprese torinesi che hanno aderito all'iniziativa ed altrettante quelle savoiarde.L'incontro prevede una prima parte illustrativa a cui parteciperanno Louis Besson, Président de la commission intergouvernementale pour le Lyon-Turin e Xavier Darmendrail, Directeur territoire France di Telt, cui farà seguito una fase operativa in cui le impese potranno scambiarsi la documentazione illustrativa delle proprie attività e potranno dialogare direttamente tra loro.