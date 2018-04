Commercialisti: laziali più tartassati addizionale regionale Irpef -2

Roma, 9 apr. - È però sugli oltre 450.000 contribuenti che dichiarano più di 100.000 euro di reddito complessivo che le differenze di prelievo da regione a regione si fanno sentire in modo più significativo in valori assoluti. In particolare, i circa 100.000 contribuenti più benestanti che risiedono nel Lazio e in Piemonte arrivano a pagare in media di addizionale regionale 3.000 euro di più dei circa 70.000 loro omologhi che risiedono nel Nord Est ed in Sardegna

Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani, sottolinea che "è presto ancora per parlare di calcoli di convenienza fiscale nello scegliere tra stabilire la propria residenza personale in una regione piuttosto che in un`altra, ma è indubbio che, per chi dichiara redditi di una certa entità, la forbice è già oggi significativa tra, ad esempio, regioni come il Lazio ed il Veneto ed eventuali sue future dilatazioni future finirebbero per rendere questo fattore tutt`altro che trascurabile per una platea crescente di contribuenti".