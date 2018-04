Commercialisti: laziali più tartassati addizionale regionale Irpef

Roma, 9 apr. - Sono i laziali i più tartassati dall`addizionale regionale Irpef. E` quanto emerge da una elaborazione effettuata dal Centro studi del Consiglio nazionale dei commercialisti, che ha incrociato i dati delle dichiarazioni dei redditi e i modelli Cud, presentati nel 2017 per l`anno d`imposta 2016, con le aliquote e gli scaglioni deliberati da ciascuna Regione per l`applicazione dell`addizionale di propria spettanza.

Secondo lo studio dei commercialisti, le addizionali regionali e comunali pesano circa il 10% del prelievo complessivamente esercitato sui redditi delle persone fisiche soggetti a Irpef: 156 i miliardi di Irpef dovuta, 12 quelli dovuti per l`addizionale regionale, 4,8 quelli per l`addizionale comunale. Una incidenza che arriva però a superare il 17% per la fascia di contribuenti che dichiarano meno di 20.000 euro di reddito complessivo, mentre scende al 7% per quelli che ne dichiarano più di 100.000, in ragione della minore progressività delle addizionali rispetto all`imposta nazionale.

Il Lazio si colloca al primo posto nella classifica stilata dai commercialisti delle regioni più tartassate d`Italia, in corrispondenza sia di un reddito imponibile di 36.000 euro annui, sia di un reddito imponibile superiore ai 100mila euro l`anno.

L`addizionale regionale più cara si paga nel Lazio (849 euro), seguito da Molise (789 euro), Campania (731 euro) e Piemonte (740 euro), mentre quelle meno care si pagano nel Nord Est ed in Sardegna. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con le addizionali IRPEF più basse (363 euro). La differenza tra Lazio e Friuli arriva a poco meno di 500 euro.(Segue)