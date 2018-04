Miceli (Pd) a M5s: meglio falliti che a braccetto con voi

Roma, 9 apr. - "Meglio restare falliti che andare a braccetto con chi fino a ieri ci dava dei mafiosi e dei corrotti e che oggi ci offre la grande possibilità di un riscatto, un'apertura strumentale e per giunta stagliata nei toni, che rispediamo al mittente". Lo dice in una nota il neo deputato dem Carmelo Miceli, replicando alle parole di Toninelli.

"Di fronte alla prospettiva di una politica fondata sull'assistenzialismo e sull'abolizione dei vaccini, rispondiamo 'no grazie' alle pretestuose argomentazioni dei Cinquestelle: da noi nessuna voglia di riscatto. Quelli che chiamano fallimenti sono stati la base delle nostre azioni riformiste, idee e valori che rivendichiamo, del tutto inconciliabili con quelli del M5S. Piuttosto la smettano di usare il Pd per il braccio di ferro con Salvini: siano responsabili e facciano il governo. I cittadini che li hanno votati aspettano che le promesse fatte durante la campagna elettorale si traducano in realtà", conclude il parlamentare del Pd.