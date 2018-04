Governo, Salvini a Di Maio: per dialogare bisogna averne voglia

Spilimbergo (PN), 9 apr. - "I giornalisti mi chiedono cosa rispondo a Di Maio", che ha definito 0% la possibilità di un governo M5s-centrodestra, "Non lo so. Pero' per dialogare con uno - ha detto Matteo Salvini, leader della Lega a Spilimbergo, in provincia di Pordenone - questi deve aver voglia di parlare", mentre "dire 'il premier lo faccio io, con chi ho voglia io' non e' esattamente il modo migliore per dialogare". Davanti ad una piazza gremita, Salvini ha poi aggiunto: "Io sono pronto a dialogare con tuttima se dall'altra parte c'e' gente che ha voglia di dire 'no, no, no' e di tirare a campare, torniamo dagli italiani".