Siria, morti 3 iraniani in raid attribuito ad Israele a Homs

Teheran, 9 apr. - Tre iraniani sono stati uccisi in Siria dai raid aerei, attribuiti ad Israele, contro una base aerea nella provincia di Homs. Lo riporta l'agenzia iraniana Fars.

"A seguito dell'attacco del regime sionista contro la base aerea di Homs in Siria, tre difensori dei Luoghi santi sono caduti martiri", scrive Fars pubblicando i nomi e le foto di tre giovani. I combattenti iraniani inviati i Siria sono chiamati "difensori dei Luoghi santi" in riferimento ai santuari sciiti presenti in Siria. (fonte afp)