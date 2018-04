Fmi: ecco come aumentare partecipazione alla forza lavoro -2

New York, 9 apr. - La ricetta del Fondo per alimentare la partecipazione alla forza lavoro prevede una riduzione del cuneo fiscale e un rafforzamento delle politiche per facilitare i contatti tra chi cerca e chi offre un lavoro.

Per sostenere l'occupazione femminile, l'Fmi consiglia investimenti nei servizi all'infanzia e nella maternità oltre a soluzioni sul posto di lavoro che agevolano la flessibilità. Pensando ai lavoratori con un'età superiore ai 55 anni, il Fondo consiglia una riduzione degli incentivi a pensionarsi presto passando attraverso un innalzamento dell'età pensionabile o sistemi pensionistici più equi.

Per l'Fmi "molti Paesi dovranno rivalutare le loro politiche in campo di immigrazione" perché da quest'ultima "deriva circa la metà della crescita della popolazione nelle economie avanzate negli ultimi tre decenni". Come si legge nel documento, "ogni sforzo volto a frenare l'immigrazione internazionale potrebbe esacerbare ulteriormente le pressioni demografiche esistenti".