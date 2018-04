Fmi: ecco come aumentare partecipazione alla forza lavoro

New York, 9 apr. - Con l'invecchiamento della popolazione, il Fondo monetario internazionale dà suggerimenti volti ad aumentare la partecipazione alla forza lavoro. Perché senza politiche volte a sostenerla, il tasso mediano di partecipazione alla forza lavoro scenderà del 5,5% al 2050 nelle economie avanzate, con tassi intorno al 50% o meno in Belgio, Francia, Italia, Portogallo e Spagna.

Nel capitolo due del suo World Economic Outlook, l'istituto di Washington ha scattato una fotografia sostenendo che negli ultimi 35 anni i tassi di partecipazione aggregata sono scesi per gli uomini nel pieno della loro età lavorativa e per i più giovani. Dalla metà degli anni '80, invece, la partecipazione delle donne nel pieno dell'età lavorativa è cresciuta e dalla metà degli anni '90 è salita anche quella di lavoratori che hanno superato una certa età.

Nel capitolo intitolato "Partecipazione alla forza lavoro nelle economie avanzate: driver e prospettive", il Fondo è giunto alla conclusione che l'invecchiamento della popolazione e il peso della crisi finanziaria del 2008 possono spiegare gran parte del declino della partecipazione degli uomini nell'ultimo decennio. Tuttavia, l'aumento della partecipazione delle donne sottolinea l'importanza di altri fattori. L'analisi dell'Fmi suggerisce che politiche sul mercato del lavoro e le istituzioni, insieme a cambiamenti strutturali e passi avanti nel raggiungimento di certi livelli di istruzione, spiegano gran parte dell'aumento notevole della partecipazione alla forza lavoro delle donne nel pieno dell'età lavorativa e dei lavoratori più vecchi. "I progressi tecnologici come l'automazione, per quanto a beneficio dell'economia nel suo complesso, hanno pesato in modo moderato sui tassi di partecipazione e possono spiegare parzialmente il declino di quelli degli uomini nel pieno della loro età lavorativa". (Segue)