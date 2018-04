Governo, Napoli (Fi): tatticismo politica fa male a paese, non Ue

Roma, 9 apr. - "Se il 'capo' del M5s Luigi Di Maio si dice pronto a rispettare il rapporto deficit-Pil all'1,5% per il 2019, ad accelerare nella riduzione del debito pubblico e a riconoscere l'essenzialità dell'Alleanza atlantica, evidentemente dalle parti di Grillo non si vede più nelle regole europee il capestro che impicca l'economia italiana e ne rallenta la crescita. Con ciò il M5s prende atto che le cause dei problemi italiani non sono in Europa e non risiedono nell'euro. E questa sarebbe una buona premessa per avviare un dialogo proficuo in Parlamento con tutte le forze che si riconoscono nella tradizione bipartisan su cui si fonda la politica estera ed europea dell'Italia". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Dico sarebbe perché al netto dell'evoluzione del M5s su Europa e Nato, rimane - ossrva - il macigno dei veti posti verso Forza Italia, parte decisiva per far nascere il governo e incanalare la legislatura su un sentiero costruttivo. Il leader della Lega ha tutt'altri avvisi sulla politica estera ed europea, ma Salvini non intende derogare da un'intesa esclusiva con il M5s, ritenendo impraticabile la via di un aperto confronto in Parlamento per trovare la maggioranza di governo. L'avvio della legislatura, come si vede, è bloccato da un tatticismo esasperato".

"A che vale spellarsi le mani per la vittoria in Ungheria di Viktor Orban premiato, si dice, perché fa gli interessi degli ungheresi? Macron in Francia e Merkel in Germania hanno forse vinto contro gli interessi dei francesi e dei tedeschi? Prima si esce da letture tanto superficiali della realtà e prima si rende un servizio prezioso all'Italia", conclude.