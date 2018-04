Fmi: con globalizzazione, più tecnologia attraverso commercio

New York, 9 apr. - Il Fondo monetario internazionale sostiene che "la globalizzazione facilita la diffusione della conoscenza e della tecnologia attraverso l'uso internazionale di brevetti e commercio". E che per potenziare queste interdipendenze, serve ridurre le regolamentazioni troppo stringenti sugli investimenti diretti all'estero e serve abbassare le barriere commerciali.

Nel quarto capitolo del suo World Economic Outlook - intitolato "La crescita della produttività è condivisa in una economia globalizzata?" - l'istituto di Washington suggerisce che, "aumentando la competizione internazionale, la globalizzazione ha aumentato gli incentivi a innovare e ad adottare tecnologie straniere".

Stando all'istituzione guidata da Christine Lagarde, "i leader tecnologici hanno beneficiato gli uni degli altri degli sforzi fatti nella ricerca" e "il crescente contributo della Cina e della Corea del Sud nell'espansione delle frontiere tecnologiche" porta ad aspettarsi "conseguenze positive da questi Paesi ai leader tecnologici tradizionali.

Per il Fondo, la diffusione della conoscenza e della tecnologia insieme ai canali tradizionali del commercio "forniscono una fonte potente di benefici comuni dati dalla globalizzazione". Ancora una volta, l'Fmi ha messo in guardia la classe politica: deve fare in modo che i benefici dati dalla globalizzazione "siano ampiamente condivisi nella popolazione".