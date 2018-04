Fmi: crescita non a rischio con calo occupazione manifatturiero

New York, 9 apr. - "Il declino di posti di lavoro manifatturieri come percentuale dell'occupazione generale non lede la crescita né aumenta le disuguaglianze". Lo ha scritto il Fondo monetario internazionale nel terzo capitolo analitico del suo World Economic Outlook.

Nel rapporto semiannuale redatto in occasione degli Spring Meetings che inizieranno la settimana prossima a Washington, l'istituto guidato da Christine Lagarde riconosce l'esistenza di timori diffusi dati dal "credo che la manifattura giochi un ruolo unico come catalizzatore della crescita della produttività e della convergenza di reddito e come fonte di posti di lavoro ben pagati per lavoratori meno specializzati". Il Fondo tuttavia sostiene che il venire meno dell'occupazione nel settore manifatturiero a favore di quella nei servizi non ostacola la crescita della produttività in generale.

"Sebbene il trasferimento di lavoratori dal manifatturiero ai servizi nelle economie avanzate sia coinciso con un aumento delle ineguaglianze nei redditi, quell'aumento è stato alimentato principalmente da disparità ancora più grandi nei redditi di tutti i settori".

Per evitare disuguaglianze, dunque, secondo il Fondo serve aumentare la produttività in tutti i settori, "rendendo più inclusivi i guadagni derivanti da una maggiore produttività".