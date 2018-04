Presidente francese Macron in Arabia Saudita a fine anno

Parigi, 9 apr. - Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in Arabia Saudita "alla fine dell'anno" per firmare una serie di contratti. Lo rende noto l'Eliseo nel giorno in cui il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è in visita ufficiale a Parigi.

"I due leader lavoreranno su un documento strategico che sarà pronto entro la fine dell'anno, dal quale deriveranno dei contratti che il presidente Macron firmerà a fine anno in Arabia Saudita", ha indicato alla stampa l'entourage del presidente. (fonte afp)