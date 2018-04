Fisco, Mef: in 2016 pressione fiscale paesi Ocse +0,3%, Italia giù

Roma, 9 apr. - Nel 2016, rispetto al 2015, la variazione tendenziale media della pressione fiscale per l`insieme dei paesi dell`Ocse si attesta a +0,3%. Lo rende noto il ministero dell'Economia, aggiungendo che c'è stato un lieve aumento della pressione fiscale per la Francia (+0,1%), la Germania (+0,5%), il Regno Unito (+0,7%) e una riduzione tendenziale dell`indicatore per l`Italia (-0,4%), l`Irlanda (-0,1%), la Spagna (-0,3%) e il Portogallo (-0,2%).

Per quanto riguarda il gettito delle entrate tributarie, nel primo mese del 2018 l`andamento conferma la marcata variabilità tra i Paesi già osservata nel corso del 2017. Cresce a ritmi sostenuti il gettito tributario della Spagna (+33,4%), confermando il trend positivo iniziato nell`ultimo trimestre del 2016. Per l`Irlanda si consolida la crescita delle entrate tributarie (+5,2%) che mostra un tasso tendenziale di variazione in linea con la media del 2017. Anche il Regno Unito registra un aumento del gettito tributario (+0,9%), sebbene a un ritmo inferiore a quello dell`anno scorso.

In Italia il gettito tributario cresce dell`1,2%, proseguendo il trend positivo osservato da gennaio 2015. Positiva risulta la dinamica del gettito tributario della Francia che registra a gennaio un aumento tendenziale del 2,8%. In Portogallo, il gettito segna a gennaio un marcato incremento tendenziale (+8,7%), superando il tasso di crescita medio dell`ultimo semestre del 2017. Infine, la Germania continua a mostrare una dinamica favorevole delle entrate (+2,8%), che crescono a un ritmo più contenuto rispetto allo scorso anno.

Tornando alla pressione fiscale, tra i Paesi che hanno sperimentato nell`ultimo anno una riduzione, la Spagna e l`Italia sono quelli che mostrano il differenziale maggiore tra i tassi di crescita delle entrate e del Pil (circa l`1%). Nel 2016, a fronte della crescita del Pil, si è registrata una crescita delle entrate meno che proporzionale. Tra i Paesi, invece, che hanno registrato un aumento della pressione fiscale, il Regno Unito è quello con il differenziale più basso tra i tassi di crescita di entrate e Pil (-2,2%), evidenziando una crescita tendenziale delle entrate più che proporzionale rispetto alla crescita dell`intera economia.