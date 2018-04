Generali, accordo con Bocconi: cattedra Insurance-Risk Management -2

Roma, 9 apr. - "Generali sostiene l`Università Bocconi da oltre vent`anni, una collaborazione che si è arricchita nel tempo e che oggi vede un`ulteriore tappa. Il settore assicurativo presenta interrelazioni profonde con i grandi temi della contemporaneità e ogni giorno affronta sfide sempre nuove: la partnership con l`Università Bocconi è un contributo importante per studiarle, analizzarle e gestirle", ha detto il Group CEO di Assicurazioni Generali, Philippe Donnet.

L`accordo prevede l`intitolazione della Cattedra per cinque anni, durante i quali saranno svolte attività didattiche e di ricerca, finalizzate a partecipare al dibattito scientifico in tema assicurativo-finanziario attraverso ricerche e pubblicazioni internazionali, l`organizzazione di incontri, seminari e workshop e altre forme di collaborazione. Il titolare della nuova Cattedra, Stefano Rossi, ha insegnato alla Stockholm School of Economics, Cornell University, Imperial College Business School e Purdue University. I suoi principali interessi di ricerca sono il rapporto tra legislazione e finanza, corporate governance, crisi finanziarie aziendali.