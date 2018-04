Generali, accordo con Bocconi: cattedra Insurance-Risk Management

Roma, 9 apr. - Generali diventa partner strategico dell`Università Commerciale Luigi Bocconi grazie a un accordo che istituisce la Gruppo Generali Chair in Insurance and Risk Management. Lo rende noto un comunicato del colosso assicurativo italiano che specifica come la Cattedra, affidata al professore ordinario del Dipartimento di Finanza, Stefano Rossi, è stata presentata oggi con una lectio inauguralis, nel corso della quale è stato delineato un approccio innovativo al corporate risk management, da intendersi non solo come copertura dei rischi finanziari ma anche, e soprattutto, come gestione dei rischi operativi dell`impresa. Tra i relatori, il Group CEO di Assicurazioni Generali, Philippe Donnet, il presidente della Bocconi, Mario Monti, il Group CFO di Assicurazioni Generali, Luigi Lubelli e Franklin Allen, professore di finanza ed economia all`Imperial College London.

"La partnership tra la Bocconi e un grande gruppo assicurativo, che vanta una presenza in più di 60 paesi al mondo, porterà vantaggi ad entrambi - ha detto il rettore dell`Università, Gianmario Verona -. Avremo l`opportunità di condurre ricerca di alta qualità sul mondo assicurativo, che è sottoposto a importanti cambiamenti in epoca di fintech, e potremo alimentare le conoscenze dei nostri studenti, grazie anche al coinvolgimento attivo in aula del Gruppo Generali".(Segue)