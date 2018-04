Siria, May: se raid chimico provato, Assad e Putin dovranno pagare

Copenhagen, 9 apr. - Il regime di Bashr al Assad e i suoi sostenitori, Russia in particolare, "dovranno rendere conto" del presunto attacco chimico su Douma, nella Ghouta orientale, se la loro responsabilità verrà provata. Lo ha dichiarato la premier britannica Theresa May.

"Il Regno Unito condanna con forza il ricorso alle armi chimiche in qualsiasi circostanza possa avvenire e noi dobbiamo chiarire con urgenza cosa è accaduto sabato", ha detto May, che oggi è in visita in Danimarca. "Se sono riconosciuti colpevoli, il regime siriano e i suoi sostenitori, tra cui la Russia, dovranno renderne conto", ha affermato la premier.

Una riunione del Consiglio di sicurezza Onu convocata per oggi sulla Siria è stata posticipata a stasera, alle 21 ora italiana.