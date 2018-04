Il cofondatore di Apple, Steve Wozniak, chiude pagina Facebook

New York, 9 apr. - Il cofondatore di Facebook, Steve Wozniak, ha deciso di chiudere la sua pagina Facebook. Lo scrive il quotidiano americano USA Today. Wozniak sostiene di preferire pagare per un servizio invece di averlo gratis facendo guadagnare denaro al social network attraverso la vendita dei suoi dati.

"I profitti di Facebook si basano sulle informazioni degli utenti, ma gli utenti non ricevano nessun profitto indietro", ha detto Woz a USA Today. "Apple fa soldi grazie a buoni prodotti, non grazie a te. Come hanno detto, con Facebook, il prodotto sei tu", ha concluso il cofondatore di Apple.

I mese scorso l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, aveva detto una cosa molto simile nel corso di una intervista con Recode, sostenendo che Apple facesse denaro vendendo prodotti ai clienti, non vendendo i loro dati.

Proprio oggi inizia il primo incontro a porte chiuse tra Mark Zuckerberg e i politici di Capitol Hill. Domani l'amministratore delegato di Facebook sarà alla Camera, mercoledì invece al Senato. Dovrà dare spiegazioni sull'uso dei dati personali fatto da Facebook e da altre società che in passato hanno avuto accesso ai dati del social network.