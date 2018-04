Tim, Elliott: sostegno a Genish, nessuna assemblea a maggio

Roma, 9 apr. - Elliott pensa "che un approccio costruttivo con il governo italiano e l'Authority permetterà a Tim di massimizzare il valore dei suoi assett e di agire nell'interesse di tutti gli azionisti". Questo quanto sottolineato dal fondo attivista in vista dell'assemblea del 24 aprile, fondo che oggi ha annunciato di avere l'8,8% del capitale ordinario di Tim.

In una serie di slide di presentazione agli azionisti il fondo di Paul Singer ha spiegato che "Elliott non vuole il controllo di Tim ed è in favore dell'attuale team di manager compreso l'ad che sosterremo all'essemblea del 24 aprile". Inoltre il fondo attivista pensa che "non dovrebbe esserci un'altra assemblea dei soci a maggio dal momento che il board sarà reintegrato il 24 aprile nel rispetto della legge italiana e dello statuto di Tim".