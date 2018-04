Siria, insufficiente numero medici per assistere i feriti a Douma -2

Roma, 9 apr. - "I bambini dell`area est di Ghouta patiscono già da cinque anni l`assedio e la violenza. Educazione, cibo e assistenza sanitaria sono stati negati loro e per ripararsi dagli attacchi sono stati costretti a dormire in scantinati per mesi. Ora, con migliaia di persone che fuggono dalle proprie case, coloro che sono sopravvissuti al bombardamento affrontano un destino incerto" ha aggiunto Kush.

"È necessario che il cessate il fuoco nazionale disposto dal Consiglio di sicurezza dell`Onu a febbraio sia attuato immediatamente e che alle Nazioni Unite e al Comitato Internazionale della Croce Rossa sia garantito l`accesso a tutte le aree della Ghouta orientale, inclusa la città di Duma. Dopo mesi di scontri intensi, i civili sfollati e coloro che sono restati a casa hanno bisogno urgente di supporto umanitario. Investigatori internazionali devono essere autorizzati a entrare a Duma per condurre un`indagine sull`attacco: non possiamo seguitare a permettere che in Siria i bambini continuino a essere uccisi nell`impunità".