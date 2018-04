Siria, insufficiente numero medici per assistere i feriti a Douma

Roma, 9 apr. - "Siamo inorriditi dall`attacco avvenuto a Douma. È chiaro che ancora una volta i bambini sono stati uccisi e feriti in modo indiscriminato. I nostri partner riferiscono di aver aiutato bambini in preda a soffocamento, con schiuma alla bocca, convulsioni, in una situazione di caos" ha dichiarato Sonia Khush, Direttrice della risposta in Siria di Save the Children, l`Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro.

Dall`inizio del 2018 alla metà di febbraio nell`area est di Ghouta sono state uccise più di 600 persone, oltre 2000 sono state ferite e più di 60 scuole sono state distrutte o danneggiate dai bombardamenti, obbligando 57.000 alunni a interrompere o abbandonare la scuola. Ogni due giorni un`ambulanza è stata attaccata e ogni tre giorni un operatore sanitario è rimasto ferito o ucciso - nel solo mese di febbraio, inoltre, 24 strutture sanitarie della zona sono state attaccate.

Come denunciano gli operatori umanitari sul posto, ad assistere i civili colpiti dall`attacco, a Duma, vi sono solo pochi medici. La maggior parte dei medici pienamente qualificati, infatti, ha già abbandonato la città. Ad aggravare la situazione anche la grave carenza di materiale farmaceutico-sanitario.(Segue)