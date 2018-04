Zuckerberg incontra parlamentari Usa, domani prima... -2

New York, 9 apr. - Il fondatore del social network dovrà affrontare domani, in seduta congiunta, le commissioni Giustizia e Commercio del Senato, mentre le commissioni Energia e Commercio della Camera lo ascolteranno mercoledì. La società Cambridge Analityca ha ottenuto impropriamente i dati di 87 milioni di utenti di Facebook, di cui oltre 70 milioni di cittadini statunitensi; gli interessati saranno avvertiti dal social network a partire da oggi.

Facebook ha sospeso ieri una società, CubeYou, che ha la sede principale a San Francisco e una filiale in Italia, a Milano: è accusata di aver utilizzato le informazioni raccolte tramite quiz per fini di marketing e non, come dichiarato, per scopi accademici.