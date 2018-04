Rotondi: Fi inscindibile da Berlusconi e orgogliosa sua storia

Roma, 9 apr. - "Bonafede dice che Forza Italia è inscindibile da Berlusconi e dunque un dialogo non è possibile. Peggioro la situazione assicurando al collega Bonafede che non solo siamo inscindibili da Berlusconi ma anche orgogliosi della sua storia di passione per il lavoro, per l'Italia, per la libertà e per una concezione umana e cristiana dei rapporti e della politica. Se il Cinquestelle ha paura della responsabilità di governo si scosti pure, ma senza rispolverare un anti berlusconismo datato e finanche patetico". Lo dichiara in una nota Gianfranco Rotondi di Fi.