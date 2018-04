Zuckerberg incontra parlamentari Usa, domani prima audizione

New York, 9 apr. - Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, dovrebbe incontrare oggi alcuni parlamentari statunitensi a Capitol Hill, alla vigilia della sua prima audizione in Congresso sul caso Cambridge Analityca; probabilmente, negli incontri in programma avrà un faccia a faccia anche con alcuni membri delle commissioni che lo ascolteranno domani e mercoledì, secondo i media statunitensi.

Facebook si sta preparando con scrupolo alle audizioni, secondo il sito Axios, che sottolinea il fatto che Zuckerberg e Sheryl Sandberg, direttrice operativa della società, hanno rilasciato una dozzina di interviste, la scorsa settimana, per chiedere scusa, spiegare e promettere cambiamenti. Inoltre, Facebook ha arruolato un team di esperti, compreso un ex consigliere speciale del presidente George W. Bush, per aiutare Zuckerberg. (segue)