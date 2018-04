Tim, Elliott: gestione Vivendi senza una strategia chiara

Roma, 9 apr. - Per Elliott la gestione Vivendi di Tim non ha portato alcun risultato chiaro e ha ridotto il valore della compagnia. Lo scrive il fondo attivista in una presentazione in cui ribadisce la necessità di un cda indipendente per la compagnia in vista dell'assemblea del 24 aprrile.

"Tim è unicamente posizionata sul mercato italiano - si legge - e opera con assett di rilievo che se propriamente gestiti dovrebbero produrre un sostanziale e cosistente ritorno per gli azionisti mentre si rafforza una strategia di infrastruttura nazionale. Mentre la cattiva gestione sotto il controllo di Vivendi ha portato a questioni profondamente controverse di governance, una valutazione a sconto e una strategia non chiara".