Bangladesh: 100 studenti feriti in scontri con polizia a Dacca

Dacca, 9 apr. - Almeno un centinaio di studenti sono rimasti feriti in scontri con la polizia nella più grande università del Bangladesh. Lo ha affermato la polizia locale. "Più di 100 persone sono state ferite" negli scontri, ha dichiarato all'Afp l'ispettore di polizia, Bacchu Mia. Cominciati domenica sera e durati fino alle prime ore del mattino, hanno trasformato l'università di Dacca in un campo di battaglia: le forze dell'ordine hanno sparato proiettili di gomma e lacrimogeni sugli studenti che manifestavano contro la politica, "discriminatoria" secondo loro, delle quote nell'amministrazione pubblica.

Questa contestazione è una delle più importanti a cui si trova confrontata la Primo ministro Sheikh Hasina, al potere da un decennio. L'ira degli studenti è il risultato della decisione del governo di riservare più della metà dei posti nella pubblica amministrazione alle famiglie dei veterani della guerra di indipendenza del 1971 e alle minoranze.