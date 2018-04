Somalia sequestra quasi 100 mln Usd su aereo arrivato da Abu Dhabi

Roma, 9 apr. - Le forze di sicurezza somale hanno sequestrato ieri 9,6 milioni di dollari trovati a bordo di un aereo della Royal Jet arrivato a Mogadiscio dagli Emirati arabi uniti. In una nota riportata oggi dai media somali, il ministro per la Sicurezza del governo federale somalo ha precisato che il denaro era in tre borse sequestrate a bordo di un Boeing 737 e che sono in corso indagini per stabilire quale fosse la destinazione del denaro.

Il sequestro è avvenuto mentre l'ambasciatore degli Emirati in Somalia, Mohammed Ahmed Othman Al-Hammadi, era in attesa all'aeroporto. Interpellato da Voice of America ha detto che il denaro era diretto al ministero della Difesa somalo per pagare gli stipendi dei soldati. Negli ultimi anni, gli Emirati hanno addestrato le forze locali, in particolare quelle delle regioni Puntland e Oltregiuba. Tuttavia diversi funzionari hanno precisato alla stessa emittente che la somma di denaro è molto più alta di quella necessaria per il pagamento degli stipendi.

I rapporti tra Somalia ed Emirati sono piuttosto tesi dallo scorso anno, quando il presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ha respinto la richiesta di rompere i rapporti con il Qatar, scegliendo una posizione di neutralità nella disputa tra Arabia saudita e Qatar. Il mese scorso, il governo somalo ha anche dichiarato nullo un accordo raggiunto dall'azienda emiratina Dubai World con Somaliland ed Etiopia per lo sviluppo del porto di Berbera, sostenendo che l'intesa viola "l'integrità territoriale della Somalia".