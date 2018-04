Re Felipe esprime appoggio Corona a giudici catalani

Barcellona, 9 apr. - Il re di Spagna Felipe VI ha espresso oggi a Barcellona il suo appoggio ai giudici, "fattore essenziale per il rispetto della legge", nel corso di una visita in Catalogna, in presenza del giudice che ha incriminato 13 indipendentisti catalani per "ribellione".

"Sono consapevole, e lo siamo tutti, della difficoltà e della grande responsabilità del vostro incarico", ha detto il sovrano ad una cerimonia per la promozione di nuovi giudici. Il sovrano ha elogiato il lavoro dei giudici, "garanzia ultima dei diritti e fattore essenziale per il rispetto della legge", prima di concludere: "potrete sempre contare sulla fiducia e l'appoggio della Corona".

Alla cerimonia era presente il giudice d'istruzione della Corte suprema Pablo Llarena, molto criticato nella regione per aver incriminato 13 leader indipendentisti catalani per "ribellione". (segue)