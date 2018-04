Milano, 9 apr. - "Fa sempre molto piacere, siamo contentissimi di avere una compagine azionaria di altissima qualità". Così il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri, in merito al rafforzamento dei soci italiani nel capitale della compagnia, con la salita al 3% dei Benetton e al 4% di Caltagirone. Galateri ha parlato a margine di un evento in Bocconi per presentare la partnership tra Generali e l'ateneo relativa a una cattedra in insurance and risk management.