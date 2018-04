Tim, Elliott: cda indipendente creerà valore per azionisti

Roma, 9 apr. - Un cda indipendente per Tim porterà agli azionisti. Lo scrive Elliott in una nota in cui ribadisce la sua posizione per il gruppo telefonico invitando gli azionisti a sostenere la loro proposta in vista dell'assemblea del 24 aprile. Elliott "pensa che un board pienamente indipendente sia il modo più efficace per migliorare e rendere più efficiente la governace di Tim e la sua performance. Gli azionisti - scrive Elliott - hanno l'opportinutà di liberare un significativo valore per la compagnia sostenendo la nostra proposta il cui principale pilastro è l'indipendenza del board di Tim così che la compagnia possa uniziare a focalizzarsi sulla creazione di valore di per tutti gli azionisti".