Lorenzin a M5s: governare è più complesso di un "like"

Roma, 9 apr. - "Il Pd non deve riscattarsi da alcun fallimento di governo, anzi. Il Movimento 5 Stelle la smetta di provocare e inseguire i `like` su Facebook. Provi a governare il Paese, sempre che ne sia capace...". Risponde così il ministro della Salute e leader di Civica Popolare, Beatrice Lorenzin, a chi le chiede di commentare le affermazioni rilasciate nei giorni scorsi da Danilo Toninelli, secondo il quale il Pd, firmando il contratto di programma proposto dal M5s, avrà "l`opportunità di riscattarsi".

"Siamo al ridicolo. Come si fa a proporre un patto di governo come espiazione di un peccato, che nella fattispecie è aver traghettato l`Italia fuori dalla peggiore crisi economica dal dopoguerra?", si chiede Lorenzin. "E` una provocazione - rimarca -. Ci si chieda piuttosto cosa farà il Movimento 5 Stelle per il debito pubblico, nella prossima legge di bilancio, e come intenda finanziare il reddito di cittadinanza. Così come ci si interroghi se voglia continuare o meno a sostenere l`impresa italiana, a mantenere gli sgravi per chi investe sul lavoro e cosa voglia fare per i Comuni". "E cosa farà il Movimento 5 Stelle - conclude Lorenzin - per il Fondo sanitario nazionale, per la famiglia, per la scuola, per le pensioni?".