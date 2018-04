Alpitour rileva Eden Viaggi,accordo strategico anche su incoming

Torino, 9 apr. - Eden Viaggi entra nell'orbita di Alpitour. Lo ha annunciato oggi il gruppo turistico piemontese, che rileva così il tour operator guidato da Nardo Filippetti. L'operazione verrà formalizzata nei prossimi mesi, dopo il via libera delle autorità competenti.

Con la nuova acquisizione, Alpitour, con circa 2 miliardi di fatturato per l'esercizio 2018-2019, rafforza la sua posizione tra i player turistici europei: nell'accordo si parla anche di una "fitta collaborazione tra le due divisioni incoming" delle due società per incrementae gli arrivi di turisti stranieri in Italia.

Eden Viaggi manterrà il suo posizionamento e la sua specifica identità sul mercato italiano.

"Siamo felici di accogliere il Cavalier Filippetti ed Eden Viaggi all'interno della nostra grande famiglia - ha detto Gabriele Burgio, presidente e amministratore Delegato di Alpitour - perché conosciamo la storia di questo celebre marchio italiano e il valore del suo management. All'interno del nostro gruppo metteremo a disposizione risorse e competenze per renderlo sempre più forte e attrattivo sul mercato dei viaggi".

Da parte sua dichiara Nardo Filippetti, presidente e fondatore di Eden Viaggi si è detto "orgoglioso di aver raggiunto questo accordo con il Gruppo Alpitour, perché significa consentire al marchio Eden di proseguire il suo percorso nel solco della grande tradizione dei tour operator italiani".

"Sento inoltre di dare in questo modo il mio personale contributo alla costruzione di un grande gruppo europeo" ha concluso Filippetti.