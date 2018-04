Sciopero di massa alla Toyota Bologna, Usb: stabilizzare precari

Roma, 9 apr. - Le lavoratrici e i lavoratori della Toyota di Bologna chiamati a scioperare per l'intera giornata di oggi dalla Rsu Usb e Fiom hanno aderito in massa.

"L'azienda alla fine ha messo in libertà i pochi lavoratori delle officine che non avevano aderito - sottolinea Sergio Bellavita, esecutivo nazionale unione sindacale di Base - come USB abbiamo presidiato i cancelli con delegati di altre aziende e molti attivisti".

I lavoratori rivendicano il riconoscimento integrale del premio di risultato e la stabilizzazione dei precari e nei prossimi giorni, annuncia il sindacato, terremo le assemblee per decidere come proseguire la vertenza.