Alcoa, Uilm: ingresso lavoratori in newco sfida importante

Roma, 9 apr. - "L'annuncio del ministro Calenda dell`ingresso di Invitalia (20%) e di un'associazione dei lavoratori di ex Alcoa (5% senza scopo di lucro) nel capitale della newco di SiderAlloys è una sfida importante per concretizzare e aiutare il processo di rilancio". Lo dichiara Guglielmo Gambardella, coordinatore del settore della siderurgia della Uilm.

"Ci incontreremo di nuovo il 3 maggio - aggiunge - per avere l`illustrazione del piano industriale per affrontare nel merito gli aspetti industriali e occupazionali, anche quelli del relativo indotto. Chiederemo in quell`incontro il rispetto dei tempi del riavvio perchè i lavoratori soffrono da troppo tempo e gli ammortizzatori sociali sono quasi scaduti".