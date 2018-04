De Petris (Leu): avviare confronto in Parlamento con M5s e Pd

Roma, 9 apr. - "È assurdo che, in una situazione così delicata per l'intero Paese, la crisi si sia avvitata in una serie di veti e pregiudiziali che prescindono completamente dal merito. Come LeU abbiamo già detto che siamo pronti a un confronto programmatico in Parlamento con tutti tranne che con la destra. Non per pregiudiziali ma perché la distanza sulle prospettive è in quel caso troppo profonda". Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto.

"Ci auguriamo - prosegue la presidente De Petris - che il Pd esca dalla posizione di sterile arrocco che ha sin qui adottato e avvii subito, senza attendere le prossime elezioni regionali, un confronto sul merito dei programmi con M5s. Ma ci auguriamo allo stesso modo che l'M5s esca da una posizione di ambiguità inaccettabile, chiarendo se vuole avviare un confronto con la sinistra o con la destra e smettendo di nascondersi dietro la formula furbesca del 'né di destra né di sinistra'. Solo così, sul piano del confronto serio sulle cose da fare e non sulla propaganda, ci sarà una possibilità di uscire dallo stallo".