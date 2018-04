Nuove sanzioni Usa fanno crollare titoli russi e rublo

Roma, 9 apr. - Il Cremlino fa sapere che le imprese più colpite verranno "sostenute", ma intanto i titoli delle società collegate ai nomi che figurano nella nuova blacklist del ministero Usa delle Finanze crollano e crolla anche il rublo, scambiato a oltre 60 dollari oggi, cosa che non accadeva da novembre 2017. Le sanzioni annunciate venerdì scorso da Washington colpiscono businessmen e vertici di grandi società molto vicine a Vladimir Putin: sono state motivate dalla necessità di punire Mosca per una serie di "attività maligne", compresa l'ingerenza nella campagna per le presidenziali del 2016 e l'effetto pare devastante.

En+ e Rusal, controllate dal magnate Oleg Deripaska, hanno accusato particolarmente il colpo. En+, holding in cui sono raccolte una serie di compagnie che fanno capo a Deripaska, stamattina in apertura perdeva quasi il 19 % a Mosca e quasi il 10% sul London Stock Exchange. Ancora peggio è andata a Rusal, colosso mondiale dell'alluminio, che oggi ha fatto un capitombolo del 50% sulla borsa di Hong Kong, lasciando sul terreno in termini di capitalizzazione l'equivalente di 3,5 miliardi di euro. Rusal, che produce circa il 7% dell'alluminio a livello mondiale, è quotata anche a Mosca, dove a metà sessione perdeva un 23%. La società ha detto di temere un default tecnico come conseguenza dei crolli in borsa. (Segue)