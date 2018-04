Pmi, Lexia Avvocati diventa partner programma Elite Borsa Italiana

Roma, 9 apr. - Lexia Avvocati diventa partner di ELITE, la piattaforma internazionale di Borsa Italiana (London Stock Exchange Group) dedicata alle PMI italiane che intendono avviare il percorso di quotazione, accedere al mercato dei capitali o avviare contatti con potenziali investitori. LEXIA Avvocati affiancherà le società della piattaforma ELITE con servizi legali dedicati, per supportarle nel percorso di crescita e sviluppo. Lo rende noto lo stesso studio in un comunicato.

Lexia Avvocati fornirà alle società della piattaforma Elite assistenza in materia di diritto societario, diritto dei mercati finanziari e diritto tributario. "La partecipazione al programma ELITE di Borsa Italiana - ha dichiarato l`avvocato Francesco Dagnino, partner fondatore di LEXIA Avvocati - è una importante opportunità per LEXIA Avvocati di offrire le proprie competenze in un progetto mirato alla crescita delle piccole medie imprese, nell`ambito di un networking di alto livello che si rivolge a un panel di oltre 400 aziende che hanno già aderito al programma gestito da Borsa Italiana, e che a livello internazionale conta 700 imprese con obiettivi di crescita e sviluppo".

Lexia Avvocati nasce dall`unione delle esperienze professionali dei tre partner fondatori - Alessandro Dagnino, Francesco Dagnino, Vincenzo Sanasi D`Arpe - e coinvolge circa quaranta professionisti distribuiti tra le sedi di Milano, Roma, Palermo, Londra e Skopje. Lo Studio è riconosciuto per l`elevata qualità dei propri servizi nei settori del diritto societario e dei mercati finanziari, del diritto tributario e della crisi di impresa.