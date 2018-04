Nigeria, presidente Buhari correrà per secondo mandato nel 2019

Roma, 9 apr. - Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha ufficialmente espresso la propria intenzione di correre per un secondo mandato alle elezioni del 2019. Lo ha annunciato lo stesso capo di Stato in un incontro avuto oggi con la leadership del proprio partito, All Progressives Congress(Apc).

Buhari è al governo dal 2015, dopo aver sconfitto alle urne il presidente uscente Goodluck Jonathan. Come ricorda oggi il quotidiano nigeriano Premium Times, uno dei principali sostenitori di Buhari, l'ex presidente Olusegun Obasanjo, lo ha pubblicamente invitato, lo scorso gennaio, a non ricandidarsi, sostenendo che la sua presidenza è stata fallimentare.

Musulmano, l'ex generale Buhari era già stato alla guida della Nigeria dal 1983 al 1985, come presidente del Consiglio militare supremo.