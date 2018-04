Scrittori russi in Campania sulle tracce di Gorki

Napoli, 9 apr. - Sarà un viaggio sulle orme di Massimo Gorki quello dei sette scrittori russi che, dal 14 al 21 aprile, saranno accompagnati dall'Associazione Conoscere Eurasia alla scoperta di Napoli, Capri e Sorrento, città care allo scrittore e drammaturgo russo che, per molti anni, vi ha vissuto. In occasione del 150° anniversario dalla sua nascita, i letterati russi saranno, quindi, protagonisti di un itinerario alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi legati al soggiorno in Italia del grande classico del XX secolo. In particolare, due tappe saranno dedicate alla Fondazione Premio di Napoli, impegnata dal 1961 a promuovere la produzione letteraria e il dibattito culturale nel territorio campano, e all'Associazione culturale "Massimo Gorki", che dal 1946 promuove iniziative di reciproca conoscenza tra la regione Campania e la Federazione Russa.

"L'amicizia tra Italia e Russia ha radici antiche, fondate su un terreno fertile di relazioni culturali importanti che Conoscere Eurasia vuole continuare a promuovere e stimolare. Per questo - ha dichiarato Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - ogni anno creiamo occasioni di incontro, scambio e dialogo che arricchiscono un patrimonio culturale condiviso sempre più ricco. Tra l'altro - ha concluso - stiamo finalizzando, in collaborazione con l'Istituto della letteratura mondiale di Mosca, la prima pubblicazione della 'Sorrentiyskaya Pravda', giornale manoscritto creato da Gorki e alcuni dei suoi celebri ospiti intellettuali durante una delle sue tappe sorrentine".