Governo, Mallegni (Fi): si parta da sintesi punti programmatici

Roma, 9 apr. - "La tripolarizzazione del sistema politico è stata sancita anche dal voto degli elettori ed è difficile immaginare che una nuova legge elettorale, senza modifiche costituzionali, potrà farci ritornare al bipolarismo che meglio si addice alle esigenze di governabilità. Di fronte a questo ineludibile dato di fatto, il Parlamento e le forze politiche devono ricercare e trovare una maggioranza per fronteggiare i problemi della gente, rappresentare degnamente l'Italia nel contesto internazionale, insomma dare risposte al mondo che ci guarda". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni.

"A tal fine, sono evidenti le difficoltà per riuscire in questo intento, ma ritornare, come pure qualcuno sostiene, alle urne significherebbe - sottolinea - impedire al Paese di sfruttare al meglio quel minimo di ripresa che si è determinata soffocando ogni speranza su un futuro migliore per le famiglie e le imprese. Allora serve razionalità e responsabilità partendo dai punti programmatici comuni che pure ci sono tra forze politiche diverse e poi fare sintesi per governare il Paese. Tra essi, io metterei anche la riforma della Costituzione senza la quale l'Italia non potrà realmente cambiare e competere con le democrazie dell'Occidente", conclude.