M5s, Mulé (Fi): sconvolgente monologo Di Matteo contro stato diritto -3

Roma, 9 apr. - "A Di Matteo, che in spregio a qualsiasi valore di terzietà che dovrebbe stare in capo a un magistrato sventola sentenze di Cassazione come fossero verità divine per attaccare Silvio Berlusconi, è appena il caso di ricordare - osserva il deputato azzurro - che non sono affatto rari i casi di macroscopici errori commessi dalla Cassazione: lui ne è diretto testimone avendo partecipato e avallato l'inchiesta che portò alla condanna definitiva in Cassazione all'ergastolo di nove innocenti per la strage di via D'Amelio. Parliamo di nove innocenti rimasti per diciotto anni in carcere facendo scempio di verità e giustizia per un processo che giusto tre mesi fa il Procuratore generale di Caltanissetta ha commentato così: 'L'epilogo di questa vicenda deve indurci a riflettere sulla fallacia della giustizia umana e sul rischio sempre incombente dell'errore giudiziario'".

"Inizi a impararlo Di Matteo, il quale invece preferisce pronunciare invettive dense di livore e pregiudizio nei confronti di chiunque non sia allineato al suo fragilissimo è pericolosissimo pensiero. Sia chiaro: ad essere in pericolo non è il garantismo, ma le stesse radici della convivenza civile", conclude Mulè.