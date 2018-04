M5s, Mulé (Fi): sconvolgente monologo Di Matteo contro stato diritto

Roma, 9 apr. - "Ho ascoltato con attenzione i trenta minuti del 'comizio' del pubblico ministero Nino Di Matteo davanti alla platea dei 5Stelle, che lo vorrebbe ministro della Giustizia, a Ivrea. Si tratta di un monologo sconvolgente, che avrebbe dovuto già provocare una sollevazione in tutti coloro che hanno a cuore lo stato di diritto in Italia". Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia.

"E invece - aggiunge - tacciono i titolari dell'azione disciplinare, tace il Consiglio superiore della magistratura e ovviamente tace l'Associazione nazionale magistrati. E se è vero che chi tace acconsente, allora siamo davvero a una sottovalutata e pericolosissima vigilia di un periodo del terrore ove mai i 5Stelle dovessero avere la responsabilità di governare il Paese".

(Segue)