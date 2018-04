Siria, Martina: subito cessate il fuoco e assistenza umanitaria

Roma, 9 apr. - "Cessare il fuoco e garantire assistenza umanitaria. Subito". Lo scrive, a proposito della situazione in Siria, Maurizio Martina sulla sua pagina Facebook.

"Siamo davvero così concentrati, o forse meglio confessare distratti, dai nostri problemi interni da accettare tutto questo con un vergognoso distacco. Può la spartizione del paese in zone d'influenza esterne - afferma il reggente dem - rappresentare una soluzione giusta? È tollerabile assistere impotenti agli attacchi contro quella comunità curda il cui eroismo nel combattere l'avanzata di Daesh abbiamo tutti riconosciuto e celebrato?".

"Se è vero che non ci può essere una soluzione militare alla crisi siriana, come afferma il segretario generale delle Nazioni unite Antonio Gutierrez, allora o la politica e la diplomazia utilizzano tutti gli strumenti a disposizione per intervenire oppure sarà la violenza dei più forti a imporre la propria logica di propri interessi", sottolinea Martina.

"A Bruxelles il 24 e il 25 aprile l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Federica Mogherini, organizzerà la seconda Conferenza sul futuro della Siria e della regione, con la partecipazione di tutti i principali protagonisti. Facciamo sentire la nostra voce perché gli appelli per il cessate il fuoco - conclude - non rimangano lettera morta e perché venga garantita l'assistenza umanitaria ai milioni siriani vittime innocenti di questa tragedia senza precedenti. Subito. Lo dobbiamo a quei bambini, lo dobbiamo anche a noi stessi e alla nostra storia europea".