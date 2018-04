Siria, attacco chimico, Mosca: "pericoloso" tirare conclusioni -2

Mosca, 9 apr. - "E' necessario verificare molto minuziosamente quanto è accaduto a Douma. Senza informazioni, tirare conclusioni sarebbe pericoloso", ha aggiunto ancora Peskov. "La situazione è estremamente tesa. Sentiamo dichiarazioni piuttosto minacciose e non possiamo che sperare in un approccio equilibrato e che dei Paesi terzi non consentiranno azioni che potrebbero destabilizzare la situazione in Siria, che è già fragile", ha proseguito Peskov.

Il regime siriano e l'alleato russo hanno accusato Israele di aver bombardato oggi una base militare dei governativi nel centro della Siria, dopo un presunto attacco chimico contro l'enclave ribelle di Douma, nei pressi di Damasco. Parigi e Washington hanno minacciato il regime siriano di Bashar al Assad di una "risposta forte" dopo aver confermato sabato "l'uso di armi chimiche".