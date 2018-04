Governo, S.Craxi: centrodestra non cada nel gioco dei veti di M5s

Roma, 9 apr. - "Leggendo le tante interviste dei pentastellati continuano ad emergere alcune contraddizioni di fondo. Si dice di non voler vincolare gli accordi di governo a basi ideologiche, ma cos'è il veto, ridicolo ed offensivo, su Berlusconi e Forza Italia se non una presa di posizione meramente ideologica? Si dice di voler rispettare gli elettori, ma si avanzano alchimie che sono tutt'altro che rispettose del voto e dei soggetti in campo. Si vagheggia di accordi programmatici, ma di programmi e contenuti, tranne del gran parlare che se ne fa, non c'è ancora traccia". Lo afferma in una nota Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia.

"È francamente singolare - aggiunge - che, pur non avendo vinto le lezioni, qualcuno pretenda di avere il premier, di decidere il programma e di mettere il naso nelle vicende e nei rapporti politici in casa altrui, dal centrodestra al Pd".

"Capisco l'impegno e gli sforzi di chi intende ricercare intese tra i primi due soggetti del Paese, ma prima o poi - osserva - giungerà il momento di prendere atto della indisponibilità dei M5S a fare accordi con tutto il centrodestra e bisognerà fare un passo avanti. Infatti, se si vuole passare dalle parole ai fatti e provare a dare un governo al Paese, anche il centrodestra, se intende giocare una partita unitaria, non può ricadere nel gioco dei veti e dei contro veti e deve ufficialmente farsi carico di esplorare formalmente tutte le strade possibili. Quanto deve durare questo balletto? Rimettiamo al centro le istituzioni ed innanzi al paese ciascuno si assumerà le proprie responsabilità", conclude Stefania Craxi.