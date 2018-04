Mosca, 9 apr. - Sarebbe "pericoloso" tirare conclusioni senza una inchiesta sul presunto attacco chimico contro una città ribelle in Siria che è stato seguito da bombardamenti contro una base militare del regime.

"Non c'è per il momento nessuna inchiesta a riguardo. Senza verifica, senza inchiesta, tirare conclusioni non sarebbe corretto", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Senza informazioni, sarebbe pericoloso", ha aggiunto. (segue)